Auch Facebook will auf dem Markt der Videokonferenzanbieter mitmischen und rollt Messenger Rooms global aus. Bis zu 50 Personen können hier gleichzeitig an Calls teilnehmen. Der Videokonferenzanbieter Zoom bekommt weitere Konkurrenz. Social-Media-Riese Facebook hat mit Messenger Rooms jetzt ein eigenes Tool für Videocalls auf den Markt gebracht. Zunächst ist Messenger Rooms in den USA, Mexiko und Kanada nutzbar, wird ab sofort allerdings auch weltweit ausgerollt und sollte innerhalb der nächsten Wochen überall zur Verfügung stehen. Bei Facebooks Videokonferenzlösung...

