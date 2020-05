ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Software AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Vorstand des Softwareunternehmens habe anhaltende Zuversicht für das zweite Quartal ergeben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr lasse sich aber weniger gut absehen./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401

