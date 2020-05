FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im ersten Quartal ein unerwartet solides Zahlenwerk berichtet, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der schwachen Endverbrauchermärkte und der geschlossenen Fabrik in Wuhan sei die Profitabilität immer noch solide gewesen./ssc/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 06:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000JST4000

