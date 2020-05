FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe gute Zahlen für das erste Quartal präsentiert, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut Friedrichs lagen sie sowohl beim Umsatz wie auch beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) leicht über den Erwartungen./ssc/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 06:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809

