Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auch in diesem Jahr haben Fondspartner von Universal-Investment Lipper Fund Awards erhalten, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Der BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R (ISIN DE000A14XN59/ WKN A14XN5) von Berenberg sei in der Kategorie "Equity German Small & Mid Cap" über den Zeitraum von drei Jahren ausgezeichnet worden. ACATIS Investment habe mit dem ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) in der Kategorie "Alternative Event Driven" über den Zeitraum von drei und fünf Jahren gesiegt. Universal-Investment gratuliere allen Gewinnern! (Ausgabe 1/2020) (15.05.2020/fc/n/s) ...

