Die Kärntner BKS Bank hat im ersten Quartal nur 2,5 Mio. Euro Überschuss nach Steuern erzielt. Verantwortlich dafür ist das negative Ergebnis der Oberbank, an der die BKS eine at equity bilanzierte Beteiligung hält. Das gab die Bank am Freitag in einer Aussendung bekannt. 2019 hatte das Quartalsergebnis nach Steuern laut Quartalsbericht noch 17,3 Mio. Euro betragen.BKS-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer ...

