FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOJAVE JANE BRANDS 0HCN CA60841W1068
AB/FROM ONWARDS 15.05.2020 12:20 CET
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MOJAVE JANE BRANDS 0HCN CA60841W1068
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