Ryan Dahl wollte mit Deno zehn Dinge besser machen, die ihm an Node.js nicht gefallen. Am Mittwoch hat die alternative Runtime für JavaScript und TypeScript Version 1.0 erreicht. Wir haben uns die Node-Alternative genauer angeschaut. Deno ist - wie Node.js - eine Laufzeitumgebung für JavaScript. Genau wie Node.js bietet Deno einen Weg, serverseitiges JavaScript - oder TypeScript - zu schreiben. Es ähnelt Node.js in seinem Funktionsumfang in vielerlei Hinsicht, nutzt genau wie Node die V8-JavaScript-Engine unter der Haube und wurde sogar von derselben Person ins Leben gerufen, die auch hinter Node steckt. Anders als Node wurde...

