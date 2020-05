"The Office"-Fans, aufgepasst! Das Kreativkollektiv MSCHF stellt derzeit alle Folgen der Erfolgsserie auf Slack nach. So habt ihr die Dunder Mifflin Inc. noch nie gesehen. Die US-Comedy-Show "The Office" war ein riesiger Erfolg: Zwischen 2005 und 2013 lief sie über neun Staffeln auf NBC und auch auf Netflix wurde die Sitcom zu einem der beliebtesten Titel. Aber was wäre, wenn Fans von Michael Scott, Pam Beesley und Dwight Schrute die beliebte Serie auch über die Slack-App anschauen könnten? Das ist derzeit möglich dank MSCHF, einem Kreativkollektiv, das alle 201 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...