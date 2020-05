Gestern erst habe ich hier auf sharedeals.de vor der Aktie des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5) "gewarnt". Heute nun kommt das Unternehmen mit tollen Quartalszahlen heraus, so dass die Aktie deutlich zulegen kann. Dennoch stehe ich unverändert zu dem, was ich gestern geschrieben habe. Aber schauen wir uns zunächst einmal die heute vorgelegten Quartalszahlen an. Demnach erzielte Varta im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 198,5 Millionen Euro sowie einen bereinigten operativen Gewinn ...

