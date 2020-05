Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta034/15.05.2020/13:45) - -



Der Aufsichtsratsvorsitzende der Addiko Bank AG, Herr Hermann-Josef Lamberti, hat heute seine Funktion als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates zurückgelegt. Die Entscheidung erfolgte aus persönlichen Gründen nach dem IPO 2019 und der Verringerung der Beteiligung des vormaligen Hauptaktionärs.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG danken Herrn Lamberti für sein langjähriges Engagement in der Unternehmensgruppe.



Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden durch den Aufsichtsrat wird der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Hans Lotter, satzungs- und gesetzesgemäß die Aufgaben des Vorsitzenden wahrnehmen.



(Ende)



Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232 2070 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com



ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589543100302



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 15, 2020 07:45 ET (11:45 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken