Nachdem es vom kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis monatelang nur enttäuschende Nachrichten zu vermelden gab, konnte das Unternehmen nun endlich wieder mit positiven News aufwarten. Das Unternehmen meldete starke Quartalszahlen. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kurssprung. Bei Tradegate notiert das Papier mehr als 30 Prozent im Plus bei derzeit 8,15 Euro.Die Geschäfte liefen in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie extrem gut. Wie Aurora am Donnerstagabend mitteilte, erzielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...