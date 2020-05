Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die DAX-Aktie von Wirecard spaltet die Anlegergemeinde wie gegenwärtig kein anderes Wertpapier. Konfligierende Interessenlager, aufgehitzte Investoren, Wirtschaftsprüfer und nun auch die Bafin spielen u.a. Instrumente in diesem schrillen Orchester. Umso zentraler ist die Trennung von "Ersten Geigen" und "Nebengeräuschen" für den rationalen Anleger, um einen möglichst nüchternen Blick auf das große Ganze zu erhalten. Die Bewertung des Riedl Reports fällt überraschend extrem aus - mit Konsequenzen. Weitere Themen der Sendung: 1) Weltmärkte: Corona kommt - der brasilianische Bovespa taumelt, 2) Ölpreise: Das Ende der "Jahrhundertchance". Indikatoren, Strategien, statistische Vorteile: In dieser Sendung dreht sich alles um die Welt der quantitativen Analyse des Aktienmarkts. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst, Börsenbriefautor und leitender Redakteur technischer Systeme der Börsenmedien AG, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Ein Marktüberblick, die Top/Flop-Aktie der Woche, vorgestellte Handelsstrategien und ein Wochenthema prägen das wöchentliche Format. Kapitalanlage basierend auf Fakten statt Meinungen - und Zahlen statt Emotionen: Der Riedl Report gibt einen wöchentlichen Einblick in die vielfältigen Potentiale systematischer Geldanlage. Von der sinnvollen Suche nach aussichtsreichen Aktien über statistisch messbare Effekte der Psychologie bis hin zu den einzelnen Elementen komplexer Handelssysteme. Das Ziel des Reports ist es, Anleger bei ihrem schrittweisen Lernprozess an der Börse fachkundig zu unterstützen. Autor: Dr. Dennis Riedl. Aktuelle Börsenbriefe des Autors: TSI USA: http://tsi-usa.de (Musterdepot: +3,0% in 2020, +196,2% seit 2.3.2016) Turnaround-Formel: https://www.turnaround-formel.de (Musterdepot: +0,7% in 2020, +81,9% seit 17.02.2017). Der Autor Dr. Dennis Riedl ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Wirecard. Hier geht es zum "Speakers'Corner": https://www.boersenmedien.de/produkt/details/speakerscorner-530.html?key=SPEAKERS-0520&utm_medium=artikel&utm_source=DA&utm_campaign=SpeakersCorner+05+2020&_ga=2.36365088.1007724237.1589543948-161193133.1589543948