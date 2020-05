ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Sven Weier nannte den Quartalsbericht des Anlagen- und Maschinenbauers in einer ersten Reaktion am Freitag einen der stärksten in dieser Berichtssaison. Trotz der jüngsten Erholung sieht er unter anderem angesichts der starken Auftragseingänge sowie des bekräftigten Ausblicks noch weiteres kurzfristiges Aufwärtspotenzial für die Aktie./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: DE0006602006

