Kommentar von Guy de Blonay, Fondsmanager des Jupiter Financial Innovation SICAV und Antoine Hucher, Analyst für Aktien im Finanz- und Innovations-Team bei Jupiter Asset Management Fast die gesamte Welt befand sich einen Monat lang im Lockdown, was zu einem starken Rückgang an den Aktienmärkten geführt hat. Aber wie in jeder Krise kann dies auch dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...