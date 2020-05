AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Autowaschanlagenhersteller Washtec bekommt eine neue Finanzchefin. Ab 1. August werde Kerstin Reden den Posten übernehmen, teilte das SDax -Unternehmen am Freitag in Augsburg mit. Sie folgt damit auf Axel Jaeger, der Washtec laut Mitteilung auf eigenen Wunsch zum 31. Mai verlässt. In der Übergangszeit werde Konzernchef Ralf Koeppe die Funktion des Finanzchefs zusätzlich übernehmen, hieß es weiter.



Reden (50) kommt von der Smartrac -Gruppe, wo sie seit 2012 in verschiedenen Positionen tätig und seit 2017 Finanzchefin ist. Zuvor arbeitete sie den Angaben zufolge für Deloitte & Touche und die Schott AG./eas/mis

