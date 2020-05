An der Wall Street werden am Freitag zum Handelsstart Verluste eingefahren.Der Dow Jones zeigt sich zum Börsenstart 0,72 Prozent leichter bei 23.454,83 Punkten.Die Erholung an den US-Börsen vom Donnerstag wird am Freitag schon wieder Makulatur. Belastet durch schwache Konjunkturdaten geht es an der Wall Street vor dem Wochenende bereits wieder nach unten.Bereits in den vergangenen Tagen war an den Märkten wieder Ernüchterung eingekehrt. Weltweit schreiten die wirtschaftlichen ...

