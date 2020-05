DJ DGAP-HV: RATIONAL Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.06.2020 in Landsberg am Lech mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: RATIONAL Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung RATIONAL Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.06.2020 in Landsberg am Lech mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-05-15 / 15:07 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RATIONAL Aktiengesellschaft Landsberg am Lech WKN 701 080 ISIN DE0007010803 Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (*C-19 AuswBekG*) eröffnet die Möglichkeit, ordentliche Hauptversammlungen des Jahres 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). Angesichts der auf absehbare Zeit andauernden COVID-19-Pandemie und mit dem Ziel der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für Aktionäre, interne und externe Mitarbeiter sowie die Organmitglieder der Gesellschaft hat der Vorstand der RATIONAL Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen. EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER RATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT (VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG) Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am Mittwoch, 24. Juni 2020, um 10:00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der RATIONAL Aktiengesellschaft mit Sitz in Landsberg am Lech ein. Die Versammlung findet gemäß § 1 Abs. 2 C-19 AuswBekG als virtuelle Hauptversammlung *ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten* in den Geschäftsräumen der RATIONAL Aktiengesellschaft, Siegfried-Meister-Straße 1, 86899 Landsberg am Lech, statt. *Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft verfolgen können. Die Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten wird ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation nach Maßgabe der weiteren Angaben zur Einberufung und Teilnahmebedingungen ermöglicht.* *Bitte beachten Sie zudem folgenden wichtigen Hinweis:* Auch Aktionäre, die sich selbst oder über einen Bevollmächtigten bereits zu der ursprünglich für den 6. Mai 2020 einberufenen und zwischenzeitlich abgesagten Präsenz-Hauptversammlung angemeldet haben, müssen sich zu der hiermit für den 24. Juni 2020 einberufenen virtuellen Hauptversammlung erneut anmelden. INVESTORPORTAL Die gesamte Versammlung wird nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 C-19 AuswBekG über das *InvestorPortal*, auf der RATIONAL-Homepage unter www.rational-online.com (im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor Relations' > 'Hauptversammlung') live in Bild und Ton übertragen (vgl. die näheren Hinweise nach der Wiedergabe der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen). Zur Verfolgung der Übertragung im Internet und zur Ausübung der Aktionärsrechte und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre und ggf. ihre Bevollmächtigten berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig unter Nachweis ihrer Berechtigung anmelden. Einzelheiten zu den Rechten und Möglichkeiten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Weitere Angaben zur Einberufung und Teilnahmebedingungen', der im Anschluss an die Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen abgedruckt ist. Die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung erfolgt am 24. Juni 2020 ab 10:00 Uhr (MESZ) nur für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten über das InvestorPortal. Der Zugang zum InvestorPortal erfolgt durch Eingabe der hierfür dem Aktionär nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung mitgeteilten erforderlichen Zugangsdaten, bestehend aus einer Eintrittskartennummer, einer Prüfziffer und einem selbstvergebenen Passwort. Eine öffentliche Übertragung der Hauptversammlung im Internet findet nicht statt. *TAGESORDNUNG* TOP 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RATIONAL Aktiengesellschaft mit Lagebericht der RATIONAL Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht, jeweils zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter *www.rational-online.com* (im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor Relations' > 'Hauptversammlung') zugänglich. Dort werden die Unterlagen auch während der Hauptversammlung virtuell zugänglich sein. Der Aufsichtsrat der RATIONAL Aktiengesellschaft hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher kein Beschluss zu fassen. TOP 2 *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat haben in einer ordentlichen Aufsichtsratssitzung Ende Februar 2020 und damit vor dem sprunghaften Anstieg der Corona-Ausbreitung in China, Europa, USA und dem Rest der Welt den Dividendenvorschlag in Höhe von 10,70 Euro beschlossen. Aufgrund der seitdem unvorhersehbaren und drastischen Veränderung der wirtschaftlichen Lage zahlreicher Kunden in vielen Märkten wurde die ursprüngliche Dividendenempfehlung von 10,70 Euro je Aktie überprüft. Vorstand und Aufsichtsrat reduzieren deshalb angesichts der veränderten Situation die Dividendenempfehlung auf 5,70 Euro je Aktie und schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn der RATIONAL Aktiengesellschaft von Euro 377.898.712,31 wie folgt zu verwenden: a) Zahlung einer Dividende von Euro 5,70 je dividendenberechtigter Aktie: Euro 64.809.000,00 b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung: Euro 313.089.712,31 Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Die Dividende wird am 29. Juni 2020 ausbezahlt werden. TOP 3 *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. TOP 4 *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. TOP 5 *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020* Der Aufsichtsrat - gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses - schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. TOP 6 *Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung (Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild, elektronische Teilnahme, Kommunikation und Stimmabgabe)* § 13 der Satzung (Einberufung, Ort) regelt die Formalien der Einberufung und Anmeldung zur jährlichen Hauptversammlung, zum Veranstaltungsort bzw. zur Ausübung des Stimmrechts mittels Vollmachterteilung. Durch die aktuellen Einschränkungen größerer Versammlungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sowie die technischen Entwicklungen ist die Möglichkeit der Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild, die elektronische Teilnahme, Kommunikation und Stimmabgabe der Aktionäre aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat eine zeitgemäße und notwendige Option. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen. Ergänzung des Titels § 13: '§ 13 (Einberufung, Ort, *Teilnahme*)' Ergänzung um drei Textziffern zur Ermächtigung des Vorstands der Übertragung der Hauptversammlung in Wort und Bild sowie zur Ermöglichung der elektronischen Teilnahme, Kommunikation und Stimmabgabe der Aktionäre: '7. Der Vorstand ist ermächtigt, die teilweise oder vollständige Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild über elektronische und andere Medien zuzulassen. 8. Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit am Veranstaltungsort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können, und bestimmt gegebenenfalls die Einzelheiten.

9. Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen, und bestimmt gegebenenfalls die Einzelheiten.' *WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN* *I. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der RATIONAL Aktiengesellschaft in 11.370.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten eingeteilt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gattung. *II. Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen* Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.rational-online.com (im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor Relations' > 'Hauptversammlung') zugänglich. Dort werden die Unterlagen auch während der Hauptversammlung virtuell zugänglich sein. Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. Über die Internetseite ist auch das InvestorPortal erreichbar, das für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre und ggf. ihre Bevollmächtigten u. a. eine Ausübung des Stimmrechts vor und während der Hauptversammlung ermöglicht. Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. *III. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Übertragung in Bild und Ton* Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die Hauptversammlung in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als ausschließlich virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Rechtsgrundlage dafür ist § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 des C-19 AuswBekG. Dies führt zu einigen Besonderheiten bei der Ausübung der Aktionärsrechte und beim Ablauf der Hauptversammlung. Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Tonübertragung über das InvestorPortal verfolgen. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären wird eine Eintrittskarte für die virtuelle Hauptversammlung (in der für die Hauptversammlung, insbesondere im InvestorPortal, verwendeten Dokumentation auch einfach als 'Eintrittskarte' bezeichnet) mit weiteren Informationen zur Rechtsausübung zugeschickt. Die Eintrittskarte enthält unter anderem die Zugangsdaten zum InvestorPortal, bestehend aus der Eintrittskartennummer, der Prüfziffer und den persönlichen Angaben des Aktionärs von der Eintrittskarte (Vorname, Name oder Firma, Wohnort, Anzahl Aktien), mit denen Aktionäre sich ein eigenes Passwort vergeben können, und mit welchen die Aktionäre das unter oben genanntem Link zugängliche internetgestützte Online-Portal (InvestorPortal) der Gesellschaft nutzen können. *IV. InvestorPortal* Unter der oben genannten Internetadresse unterhält die Gesellschaft ein passwortgeschütztes InvestorPortal. Über das InvestorPortal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (oder ggf. deren Bevollmächtigte) unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Um das InvestorPortal nutzen zu können, müssen sich die Aktionäre dort mit ihrer Eintrittskartennummer, der Prüfziffer und einem persönlich vergebenen Passwort einloggen. Weitere Einzelheiten zum InvestorPortal und zu den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Eintrittskarte bzw. ebenfalls auf der oben genannten Internetseite. Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. *V. Voraussetzungen für die Ausübung von Rechten und Möglichkeiten der Aktionäre im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung* Zur Ausübung der Aktionärsrechte und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn des 3. Juni 2020, 00:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) Aktionäre der Gesellschaft sind (Berechtigung) und sich zur Hauptversammlung unter Nachweis ihrer Berechtigung anmelden (ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre). Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Die Anmeldung und der auf den Nachweisstichtag bezogene Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum 17. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), (Datum des Eingangs) bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. *Anschrift* RATIONAL Aktiengesellschaft c/o Bayern LB dwpbank, DSHVG Landsberger Str. 187 80687 München Deutschland *Fax-Nummer* +49 69 5099 1110 *E-Mail-Adresse* hv-eintrittskarten@dwpbank.de Aufgrund der Absage der für den 6. Mai 2020 einberufenen Präsenz-Hauptversammlung der Gesellschaft sind bereits vorgenommene Anmeldungen von Aktionären für diese abgesagte Präsenz-Hauptversammlung gegenstandslos. Daher müssen sich Aktionäre, die sich bereits für die abgesagte Präsenz-Hauptversammlung angemeldet haben, gemäß den vorstehenden Maßgaben für die virtuelle Hauptversammlung erneut anmelden. *VI. Bedeutung des Nachweisstichtags* Für die Ausübung der Rechte und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung gilt als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben dagegen für die Berechtigung zur Ausübung von Rechten und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung keine Auswirkung. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können über ihre Aktien daher auch am oder nach dem Nachweisstichtag frei verfügen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. *VII. Ausübung des Stimmrechts* Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Aktionäre ihr Stimmrecht durch Briefwahl (einschließlich elektronischer Briefwahl), Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten oder über Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 C-19-AuswBekG). Für alle Arten der Stimmrechtsausübung benötigen Sie die Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung zugeschickt wird. *VIII. Verfahren für Briefwahl* Stimmberechtigte Aktionäre können ihre Stimmen in Textform oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor der Hauptversammlung steht ihnen dafür das mit der Eintrittskarte übersandte Briefwahlformular zur Verfügung. Wenn das Briefwahlformular verwendet wird, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 22. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), (Datum des Eingangs) zugehen: *Anschrift* RATIONAL Aktiengesellschaft c/o Computershare Operations Center 80249 München Deutschland *Fax-Nummer* +49 89 30 90 3 746 75 *oder E-Mail-Adresse* rational-hv2020@computershare.de Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgemäßen Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt. Vor und während der Hauptversammlung steht Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl auch das InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfügung. Über das InvestorPortal können auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung etwaige zuvor abgegebene Briefwahlstimmen über das InvestorPortal erfolgte Stimmabgaben geändert oder widerrufen werden. Wenn Erklärungen über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf von Briefwahlstimmen auf mehreren der möglichen Übermittlungswege Post, Fax, E-Mail und InvestorPortal der Gesellschaft zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene Erklärung als verbindlich. Sollte es zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung geben, gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Stimmabgabe durch Briefwahl schließt eine Stimmabgabe durch Bevollmächtigte nicht aus. Die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte einschließlich der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gilt als Widerruf zuvor abgegebener Briefwahlstimmen.

