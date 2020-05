Bereits vor Beginn des regulären Börsenhandels in den USA schießt die Aktie von Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC) um mehr als +30% nach oben. Grund hierfür sind die gestern Abend, nachbörslich, vorgelegten Quartalszahlen. Zuletzt hatten wohl die meisten Anleger den Glauben an das Unternehmen verloren und sich von der Aktie getrennt beziehungsweise auf fallende Kurse gewettet ("geshortet"). In der Folge fiel und fiel die Aktie immer weiter, so dass sogar ein Delisting an der New York Stock Exchange drohte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...