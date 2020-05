Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kernelement des Sustainability-linked Schuldscheins ist die Kopplung des Zinssatzes an eine Nachhaltigkeitskomponente, so Rainer Neidnig von der Helaba.Dafür könnten die Finanzmittel für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Sie unterlägen damit im Gegensatz zum Green Bond oder Green Schuldschein keiner Zweckmittelbindung für Investitionen mit klarem Umweltnutzen. Der Schuldschein eröffne Unternehmen so zwei interessante Optionen. Erstens erlaube er, über den Green Schuldschein kleinere Investitionsvolumina als am Anleihemarkt zu finanzieren. Die Mittel würden dabei typischerweise in Investitionen für Erneuerbare Energien, Netzwerke, Energieeffizienz, Reduktion des CO2-Ausstoßes oder Elektromobilität fließen. Zweitens ermögliche der Sustainability-linked Schuldschein einer Vielzahl von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen über die Zinskopplung an einen Nachhaltigkeitsindikator, ihre Ambitionen in den Bereichen Environmental (E), Social (S) und Governance (G) zu unterstreichen. Investoren wiederum könnten über einen Green oder Sustainability-linked Schuldschein ihre nachhaltige ausgerichtete Anlagestrategie dokumentieren. ...

