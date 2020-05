In den vergangenen Wochen ist viel darüber geschrieben worden, wie technisch angeschlagen der Silberpreis nach seinem Ausverkauf im März 2020 aussieht. Daneben wird auf die schwächere Wertentwicklung gegenüber Gold hingewiesen.Und während das zweite Argument gilt, was alleine schon ein Blick auf das extreme Gold-Silber-Ratio zeigt, ist das erste eine Frage der Perspektive. Welche Indikatoren nutzt man für die Informationen, auf denen man seine Bewertung fußt? Und welcher Zeitraum generiert die Daten, die eine hohe Erklärungskraft haben?Charts als geronnene GeschichteNeben vielen dynamischen Indikatoren, die vor allem für reflexive Prozesse wie Kursbildung an den Finanzmärkten gelten, sollte man auch das Ergebnis nicht vergessen. Dieses Ergebnis sind Strukturen. Charts sind in dieser Sicht "geronnene Geschichte', die zwar nicht exakt sind, aber Muster in der Verarbeitung von Informationen und Handlungsschwellen widerspiegeln.

