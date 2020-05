Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Corona und kein Ende. Die Welt leidet unter den Auswirkungen. Trotzdem gab und gibt es an der Börse nach wie vor Möglichkeiten zu investieren und davon zu profitieren. Der Börsenpunk zeigt, was aktuell in eine gut gefüllt Aktienbox gehört. Gleichzeitig hat er einen konservativen und einen spekulativen Tipp parat. Es geht um Costco und FLIR Systems. Beide Konzerne haben durchaus Gemeinsamkeiten. Sie stammen aus den USA und profitieren von der Corona-Krise. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Lufthansa (WKN: 823212), EA (WKN: 878372), Tencent (WKN: A1138D), Gravity Gaming (WKN: A14SPA), Samsung SDI (WKN: 923086), Teamviewer (WKN: A2YN90), Pferdewetten.de (WKN: A2YN77), HelloFresh (WKN: A16140), Akamai (WKN: 928906), Adobe (WKN: 871981), PayPal (WKN: A14R7U), AMD (WKN: 863186), Thor Industries (WKN: 872478), Peloton (WKN: A2PR0M), Tyler Technologies (WKN: 917099), Amplifon (WKN: A0JMJX), va-Q-tec (WKN: 663668)Costco (WKN: 888351), FLIR Systems (WKN: 917029) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk