Merck KGaA hat bereits am Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Während das erste Quartal noch recht positiv ausfiel, wird der Pharma- und Spezialchemiekonzern für das zweite Quartals vorsichtiger.Im ersten Quartal steht ein Umsatz von 4,4 Millarden Euro in den Büchern. Das entspricht knapp 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem die in 2019 getätigten Zukäufe des US-Halbleiter-Spezialisten Versum Materials und des Materialspezialisten Intermolecular wirkten sich positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...