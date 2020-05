Der Wirecard-Drittpartner Al Alam Solutions FZ LLC mit Unternehmenssitz in Dubai löst sich angeblich auf (Quelle: unbekannt). Nach Bekanntwerden des Gerüchts verliert die Wirecard-Aktie deutlich: Weiteres folgt in Kürze...Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Wirecard.

