Der Rücksetzer am Gesamtmarkt ist an der Siemens-Aktie nicht spurlos vorübergegangen. Der Kurssprung nach den starken Zahlen ist inzwischen Geschichte, die Papiere bewegen sich wieder im Bereich der 85-Euro-Marke. Geht es nach den Analysten, dürfte die Rallye aber bald wieder Fahrt aufnehmen.Das zweite Geschäftsquartal sei ermutigend gewesen, meint Analyst Alasdair Leslie von der Société Générale. Er bestätigte seine "Buy"-Empfehlung und hob den fairen Wert von 95 auf 105 Euro an. Das neue Kursziel ...

