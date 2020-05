15.05.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ließ Zahlen sprechen - dazu später. Und was passiert heute bei Eröffnung des US-Marktes?Bis dahin handelte Wirecard eher unspektakulär in einer Range zwischen 84,78 EUR und bis 15:10 Uhr über 82,00 EUR, dann begann ein - nachrichtenloser - Abgabedruck den Kurs "wie einen Stein" nach unten fallen zu lassen. Eine halbe Stunde zuvor hatte Ihor Dusaniwsky in einem Tweet auf steigende Nachfrage am "Markt" für zu shortende Wirecard-Aktien geschrieben, die Leihgebühren stiegen in Richtung 8%, zuvor bewegte man sich bei gut 5% - tja und wenig später das Ergebnsi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...