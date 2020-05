Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entspannung ist im Anleihenhandel nicht in Sicht, dazu bleibt die Nachrichtenlage zu belastend: Am heutigen Freitag meldet das Statistische Bundesamt für Deutschland einen BIP-Rückgang von 2,2 Prozent im ersten Quartal, die Bundesregierung rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte, so die Deutsche Börse AG. ...

