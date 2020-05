Die Bechtle-Aktie ist in der jüngsten Vergangenheit gelaufen wie "geschnitten Brot". Auch durch gute Quartalszahlen gestützt, hatte das Papier am vergangenen Dienstag mit 157,80 Euro ein neues Allzeithoch markiert - das war innerhalb von sieben Handelstagen ein Zuwachs von rund einem Viertel des Aktienwertes. Zuletzt hat der MDAX-Wert im Zuge des schwachen Gesamtmarktes etwas an Boden verloren. Geht der Aktie jetzt die Puste aus?Unternehmenschef Thomas Olemotz drückt aktuell auf die Euphoriebremse. ...

