FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Golf 8 von Volkswagen darf wegen eines Problems mit dem automatischen Notruf derzeit nicht ausgeliefert werden. Der Grund sei eine "nicht verlässliche Datenübertragung der Software am Steuergerät der Online-Connectivity-Unit", wodurch die vollumfängliche Funktion des eCall/Notruf-Assistenten nicht gewährleistet werden könne, sagte ein Konzernsprecher zu Dow Jones Newswires. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet.

Neue Modelle müssen laut EU-Verordnung seit dem 31. März 2018 über eine entsprechende Notrufeinrichtung verfügen, deshalb handele es sich hierbei um einen Compliance-Fall, so der Sprecher.

Entsprechend habe Volkswagen am Donnerstag einen Auslieferungsstopp für den Golf 8 erlassen. "Im Austausch mit den zuständigen Behörden prüfen wir das weitere Vorgehen zu den betroffenen Fahrzeugen - insbesondere steht in den nächsten Tagen eine Entscheidung zu einem Rückruf und einer Abhilfemaßnahme per Softwareupdate durch das KBA an." Es sei kein Mangel, der einen komplexen Aufwand erfordere. Die zuletzt produzierten und noch nicht ausgelieferten Fahrzeuge würden zurückgehalten, die Software werde aufgespielt.

May 15, 2020 10:57 ET (14:57 GMT)

