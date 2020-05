ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Hatten zunächst die positiven Vorgaben der Wall Street und eine besser als erwartet ausgefallene Erholung der chinesischen Industrieproduktion im April den SMI angetrieben, bröckelten die Kurse im Tagesverlauf ab. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf neue Spannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung plant, Chiplieferungen an Huawei durch Halbleiterhersteller zu blockieren. Damit könnte der Handelsstreit schnell wieder an Schärfe gewinnen.

Auch die veröffentlichten US-Daten enttäuschten. Der Einzelhandelsumsatz brach im April um 16,4 Prozent ein, und damit viel stärker als die prognostizierten 12,3 Prozent. Die Daten unterstrichen die Krise der US-Wirtschaft, die doch stark vom Konsum abhängig ist. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich trotz der Corona-Krise im Mai dagegen aufgehellt. Ein Teilnehmer führte dies auf die staatlichen Hilfen zurück, die die Finanzen der Verbraucher verbesserten, während Preisnachlässe ihre Kaufbereitschaft förderten.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.483 Punkte, nachdem er im Tageshoch bei 9.577 Punkten gestanden hatte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 60,2 (zuvor: 80,8) Millionen Aktien. Leicht stützend habe sich auch der kleine Verfall ausgewirkt, hieß es.

Gesucht waren die defensiven Index-Schwergewichte Novartis, Roche und Nestle, die sich zwischen 0,2 und 1,8 Prozent verbesserten.

Die Aktie von Richemont verlor gegen den Trend 2,0 Prozent. Analysten bemängelten die schwache Marge im vierten Quartal, die 30 Prozent unterhalb der Analystenerwartung ausgefallen sei. Das Unternehmen schaffe es nicht, bei wegbrechenden Umsätzen die Kosten adäquat zu senken, hieß es. In der Folge ist auch das EBIT enttäuschend ausgefallen, hier sollte der Konsens für 2021 nach unten angepasst werden. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019/20 will der Konzern halbieren auf 1 Franken je Aktie. Im Fahrwasser von Richemont gaben die Aktien von Swatch um 0,5 Prozent nach.

Lafargeholcim verloren 5,4 Prozent bzw. 2,0 Franken. Der Abschlag war jedoch optischer Natur, denn die Aktie wurde ex-Dividende von 2,00 Franken gehandelt.

