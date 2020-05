Zur Unterstützung der heimischen Landwirtschaft in der Coronakrise sind laut Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer ersten Auszahlungsphase bisher 2,4 Mio. Euro an rund 3.000 Bauern ausgezahlt worden. Das ging am Freitag aus der Parlamentskorrespondenz zum Budgetausschuss hervor. Die zweite Auszahlungsphase laufe derzeit, diese berücksichtige mehr Personen als die erste Phase. ...

