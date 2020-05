FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem jüngsten Schwächeanfall hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Eine stärker als erwartet ausgefallene Erholung der chinesischen Industrieproduktion im April hatte im frühen Handel die Kurse stärker gestützt. Der kleine Verfall, neue Spannungen im US-chinesischen Verhältnis und schwache US-Einzelhandelsdaten drückten dann auf die Stimmung. Der DAX schaffte dennoch ein Plus von 1,2 Prozent auf 10.465 Punkte, im Hoch stand er bei 10.547.

Die US-Regierung plant, Chiplieferungen an Huawei durch Halbleiterhersteller zu blockieren. Damit könnte der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder schnell an Schärfe gewinnen. Nicht hilfreich waren die sehr schwachen US-Einzelhandelsdaten. Diese brachen im April um 16,4 Prozent ein, und damit viel stärker als die Prognose von 12,3 Prognose. Die Daten unterstreichen die Krise der US-Wirtschaft, gilt doch der Konsum als wichtigste Stütze.

Anleger hoffen auf Abwrackprämie

Gefragt waren Autoaktien im DAX. Hier stützte die Hoffnung auf staatliche Kaufanreize. VW gewannen 4,1 Prozent, Daimler 1,4 Prozent und Continental 3,8 Prozent. BMW gaben nur optisch nach - die Münchener schütteten am Freitag die Dividende an die Aktionäre aus.

RWE und Deutsche Post waren nach den zuletzt positiv aufgenommenen Geschäftsberichten weiter gefragt und gewannen 2,4 Prozent bzw 3,6 Prozent. Wirecard verloren dagegen 7,6 Prozent - im Handel wurde auf den Verfall von Optionen verwiesen.

Der Kurs von Varta zog um 12,3 Prozent an. "Der Start in das Jahr ist überraschend stark ausgefallen", so ein Aktienhändler zu Varta. Sowohl beim Umsatz wie auch bereinigtem EBITDA wurde die Markterwartung deutlich übertroffen. Ungeachtet des starken Jahresbeginns belässt Warburg angesichts der verbleibenden Unsicherheiten die Prognosen für die zweite Jahreshälfte unverändert.

GEA mit starken Zahlen

Sehr gut kamen auch die Geschäftszahlen von Gea an. Das bereinigte EBITDA fiel laut Händlern etwa 15 Prozent höher aus als erwartet, zudem übertreffen die neuen Aufträge die Auslieferungen deutlich. Die Aktie schloss 10,1 Prozent fester.

Von starken Ergebnissen im zweiten Geschäftsquartal, aber einem erkennbar stärkeren Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf das zweite Halbjahr sprachen die Analysten von Warburg Research bei Aurubis. Für die Aktie ging es um 2,6 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,9 (Vortag: 81,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,76 (Vortag: 4,7) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.281,74 +1,81% +0,25% DAX-Future 13.285,00 +1,87% +1,20% XDAX 13.288,04 +2,05% +1,17% MDAX 28.441,90 +1,41% +0,46% TecDAX 3.124,76 +1,93% +3,64% SDAX 12.545,46 +1,57% +0,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,27 -79 ===

May 15, 2020 11:53 ET (15:53 GMT)

