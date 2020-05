Nicht nur präsentierte die Schweizer LONZA GROUP (CH0013841017) in ihrer Eigenschaft als ein weltführender Konzern mit Tätigkeitsschwerpunkten in den Bereichen Pharma- und Nahrungsmittelergänzungsstoffen sowie Spezialchemikalien am 17.04. eine sehr solide Umsatzentwicklung für das 1. Quartal, die dabei per Saldo sogar kaum vom Ausbruch des Corona-Virus geprägt war.Sondern zu diesem positiven Geschäftsverlauf trat am 01.05. auch noch die zukunftsweisende Bekanntmachung hinzu, dass man nun ein strategisch hoch relevantes, zunächst 10jähriges Kooperationsabkommen mit dem ebenfalls börsennotierten US-Gentechnologie-Spezialisten MODERNA INC. (US60770K1079) zur Entwicklung eines der weltweit ersten Corona-COVID 19-Impfstoffe abgeschlossen habe. Die internationale Markteinführung dieses Impfstoffs ist bereits für Juli 2020 geplant.

