Die Aufregung bei Wirecard (WKN: 747206) ist wieder groß. Die Aktie gerät in neuerliche Turbulenzen und verliert auch heute zeitweise zweistellig an Wert. Wir bringen Licht ins Dunkle. Bis auf 72 Euro ging es für Wirecard-Papiere heute in den Keller. Vorausgegangen waren Gerüchte verschiedenster Art. Letztendlich konnte der Auslöser des Sell-offs identifiziert werden: Wirecards Dubai-Partner Al Alam Solutions hat seine Pforten geschlossen. Dieser Umstand spielte Shortsellern erneut in die Karten. ...

