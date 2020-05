Krisenstimmung bei BMW. Trotz allgemeiner Kritik an der Dividendenpolitik, hält der Konzern an einer Ausschüttung fest und warnt im gleichen Zuge vor einer unsicheren Zukunft. Zumindest in China geht es langsam wieder bergauf.Im Reich der Mitte, dem wichtigsten Einzelmarkt des Autobauers, sind die Absatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr, um 14 Prozent gestiegen. Dahingegen sackte im selben Zeitraum der Verkauf von Fahrzeugen der Marke BMW und Mini im weltweiten Vergleich um 41 Prozent ab."Die Prognosen ...

