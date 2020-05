STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Home Schooling in Zeiten von Corona:



"Das Zuhause-Lernen ist nicht jedem Schüler gegeben. Denn wie gut das funktioniert, hängt von der Familiensituation ab, von den räumlichen und technischen Gegebenheiten, vom Bildungsstand der Eltern, aber auch vom Engagement und Einfallsreichtum der Lehrer. Da kann allerdings keine Schülerin und kein Schüler etwas dafür. Die Unterschiede zeigen sich in Zeiten der Corona-Pandemie in besonderer Weise - leider. Die Schere klafft immer weiter auseinander."/yyzz/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken