16.05.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Sorgten vor Kurzem noch Meldungen über großflächige Lockerungen der CO- VID-19 Beschränkungen für Euphorie an den globalen Finanzmärkten, kippte diese positive Stimmung mit den in manchen Ländern neuerlich vermeldeten Anstiegen der Infektionszahlen (u.a. in Deutschland, China und Südkorea). Nachdem die zwischenmenschliche Interaktion durch die Lockerung der Restriktionen doch stark zugenommen hat, sind abermals aufkeimende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...