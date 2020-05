Ehekirchen (ots) - Die in Innsbruck ansässige KONSTANT Gruppe hat jüngst ihr Geschäftsfeld "INTERIOR CONCEPTS" erweitert.Neben dem Tiroler Objektmöbel-Spezialisten Conen gehört nun auch die bayerische BComplete GmbH zur Firmengruppe. Die bereits bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll durch diesen Schritt nochmals vertieft und das Geschäft insbesondere in Deutschland deutlich ausgebaut werden.Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags besiegelten die Eigentümer der KONSTANT GmbH und der BComplete Deutschland GmbH die neue, länderübergreifende Partnerschaft. Beide Unternehmen profitieren vom komplementären Produktportfolio und vereinigen ihre individuellen Stärken in der Einrichtungsbranche.Maßgefertigte Einrichtungsprogramme aus einer Hand"Die Umsetzung von individualisierten Konzepten sowie die Weiterentwicklung von zweckmäßigen Räumen hin zu multifunktionalen Begegnungszonen verlangen bereichsübergreifende Kompetenzen", erklärt Marcus Haas, der gemeinsam mit seiner Frau das Familienunternehmen BComplete aufgebaut hat. "Neben einer breiten Standardproduktpalette werden deshalb auch maßgefertigte Möbel angeboten und konstruiert", betont Haas. Vor diesem Hintergrund begann die Zusammenarbeit mit Conen, welche in der Branche für ihre individualisierten Einrichtungsprojekte bekannt ist.Die Spezialität der Einrichtungsprofis BComplete und Conen liegt in der individuell an Kundenwünsche angepassten Gestaltung von modernen Arbeitswelten, Büros und intelligenten Wohn- & Objektlösungen. Der Ursprung der BComplete ist die klassische Büromöbel-Welt, Conen wiederum ist Einrichtungsspezialist für Schulen, Wohnheimen und die Hotellerie. Der Erfolgsfaktor beider Unternehmen ist die persönliche Kundenberatung und professionelle Planung von maßgeschneiderten Konzepten, wodurch man sich von Standard- und Serienmöbelherstellern unterscheidet.Strategisch perfekter Fit"Die Kompetenzen der Conen ergänzen die breite Produktpalette von BComplete ideal. Des Weiteren beliefert BComplete in Deutschland ein Netzwerk an starken Verbundpartnern und interessanten Kunden, was wiederum Conen den grenzüberschreitenden Markteintritt ermöglicht. Dies sind optimale Voraussetzungen, um gemeinsam zu wachsen und gestärkt aus der aktuellen Krise hervorzugehen", so Dietmar Gstrein, Geschäftsführender Gesellschafter der KONSTANT. "Neben organischem Wachstum wollen wir die beiden Einrichtungsspezialisten durch gezielte Zukäufe nachhaltig stärken. Geplant sind dabei insbesondere Nachfolgelösungen von etablierten Familienunternehmen mit regional verankerter Marktpositionierung", erläutern die Geschäftspartner Haas und Gstrein weiter.Pressekontakt:KONSTANT GmbH - +43 (0)5337 62483 -office@konstant-gruppe.comOriginal-Content von: KONSTANT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144412/4598661