Brookfield Renewable Partners (BEP): Swingtrade mit Ökopower-Aktie (CRV 2.6) >>> PULLBACK SETUP <<<

Präzises Long Setup für Brookfield Renewable (BEP) mit Kaufsignal, Kursziel & Stopp Loss bei ratgeberGELD.at. Umbau der Energiewirtschaft geht weiter!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Mit einem Plus von 6.4 Prozent nach sechs Monaten steht die Aktie nach dem deutlichen Corona-Crash inzwischen wieder gut erholt auf der Sonnenseite der gleitenden Durchschnitte. Der Rücksetzer zum 20er-EMA mit den darunter hinausragenden Lunten bietet sich beim nächsten Bounce zum Einstieg an. Der 50er-EMA sollte dabei nicht mehr dauerhaft gebrochen werden.Das Unternehmen mit Sitz auf den Bermudas investiert in Wasserkraft-, Solar– und Windenergieprojekte in den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien. Im ersten Quartal 2020 konnte trotz leicht rückgängiger Umsätze ein Gewinnzuwachs gemeldet werden. Womöglich könnte die Corona-Krise ein idealer Zeitpunkt für den Umbau der Energiewirtschaft sein. Brookfield ist gut aufgestellt, um hierbei eine Vorreiterrolle zu spielen.Das Pullback Setup mit dem Trigger bei 47.89 USD , dem Kursziel beim letzten Pivot-Hoch von 52.51 USD und dem Stopp Loss knapp unter dem 50er-EMA bei 46.11 USD verspricht ein interessantes CRV von 2.6. Positive Signale vom Gesamtmarkt könnten dem Trade zusätzlichen Aufwind verleihen. Die Quartalszahlen am 5. August lassen auch eine längere Laufzeit zu.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BEP.https://ratgebergeld.at/blog/brookfield-renewables-bep-swingtrade-mit-oekopower-aktie/