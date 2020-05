GoldDie abgelaufene Woche war für die Edelmetalle insgesamt ereignisreicher als die vorangegangen. Und dies, obwohl sich der US-Dollar gegen den Euro im Wochenvergleich kaum bewegte, nämlich von 1,0835 Dollar am 08.05.2020 auf 1,08171 Dollar gestern. Per saldo gaben die Aktienmärkte im Berichtszeitraum nach, aber auch nicht so sehr, dass man daraus den Impuls hätte ableiten können, der insbesondere bei Gold und Silber deutlich wurde.Gold konnte gleich zum Wochenbeginn sein Tief bilden, und ab da ging es konstant aufwärts. Am Freitag erhielten die Märkte einen neuen kalten Hauch von Konflikt-Rhetorik, als US-Präsident Trump verbales Eiswasser auf die Beziehungen zu China kippte. Diese hat schon deutlichen Wahlkampfcharakter und könnte sich in den kommenden Tagen noch weiter verschärfen. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Edelmetalle in dieser Woche eher politischen Rückenwind bekommen haben.

