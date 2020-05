Die Zeit der ganz großen Kaufchancen am Aktienmarkt scheint schon wieder vorbei zu sein: Viele Indizes pirschen sich aktuell wieder an ihr Vorkrisenniveau heran, der US-Technologieindex NASDAQ-100 steht sogar höher als zu Jahresbeginn. Dennoch gibt es an der Börse noch immer spannende Gelegenheiten ohne Ende. Eine von ihnen könnte die Aktie von Nano One Materials (WKN: A14QDY) sein. Das Unternehmen ist auf Batterietechnologien spezialisiert. Eine interessante Nische: Denn angesichts der wachsenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...