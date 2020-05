Die Luftfahrtbranche sitzt noch immer inmitten des Coronasturms. Keine andere Branche wurde so hart getroffen wie diese. Weltweit wurden Tausende Flüge gestrichen und Flugzeuge stillgelegt, sodass aktuell überwiegend Frachtflugzeuge in der Luft sind. Doch eine Meldung dieser Woche macht Hoffnung, dass die Talsohle endlich durchschritten sein könnte. Die Lufthansa (WKN:823212) plant ihr Flugangebot im Juni wieder deutlich auszuweiten. Das könnte ein erster Schritt in Richtung Normalität sein. Die ...

