Der Name ist heute ein Synonym für Kaffee, aber das war nicht immer der Fall. Starbucks (WKN: 884437) war eine unbedeutende regionale Kaffeekette, als sie im Juni 1992 an die Börse ging. Damals hatte sie etwas mehr als 100 Geschäfte. Heute hat sie 32.000 Standorte in ihrem globalen Imperium. Die Aktien von Starbucks schlugen an der Wall Street mit 17 US-Dollar auf, was bedeutet, dass wir mit einer Investition von 10.000 US-Dollar stolze Besitzer von 588 Aktien geworden wären. Und wenn man geduldig ...

