Die Digitalisierung beschleunigt sich dank CoronaWie bereits mehrfach erwähnt sind Aktien aus dem digitalen Sektor langsam nicht nur nur relative sondern auch absolute Gewinner der Krise. Die Corona Shutdown wäre ohne Social Media wie Facebook, Whatsapp und Zoom sicher schlimmer und ohne E-Commerce wie Amazon sogar gefährlicher und ohne Netflix deutlich langweiliger. Diese Trends haben sich beschleunigt und auch den ein oder anderen Digitalisierungsskeptiker zum Umdenken gebracht. So hatte beispielsweise mein Vater seine erste Videokonferenz und war über die Zeitersparnis begeistert. Leider spielt Europa in diesem Segment kaum eine Rolle, was neben vielen politischen Verteilungskämpfen unseren relativen Abstieg wohl mitverursachen wird. Hier […] ...

