Unser DAX hatte in dieser Woche zwei realistische Chancen, seine Seitwärtsphase zu verlassen. Doch die Bären hatten hier zum Wochenstart und die Bullen zum Wochenausklang etwas dagegen - so blieb es bei der bekannten Range. Dabei sah der Start in die Handelswoche sehr freundlich aus und hatte bereits vorbörslich Notierungen über 11.000 Punkte aufgezeigt. Dieses Niveau wurde jedoch nicht gehalten. ...

