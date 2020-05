Es war zu erwarten: Die zuletzt aus den USA gemeldeten Wirtschaftsdaten zeigen einen deutlich negativen Trend auf. Und Gold profitiert. So verbesserte sich der so genannte Empire State-Index zum verarbeitenden Gewerbe, der am Freitag gemeldet wurde, zwar, lag nach minus 78,2 Punkten im April aber immer noch bei negativen 48,5 Punkten. Der Goldpreis baute seine Gewinne daraufhin aus, beschloss die Handelswoche bei mehr ...

