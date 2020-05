FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen (CDU) fordert wegen der Erfahrungen in der Corona-Krise den Ausschluss der chinesischen Firma Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland. "Wir haben die Erfahrung gemacht, welche Folgen es haben kann, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, einfache Produkte wie Gesichtsmasken herzustellen, sondern dabei auf Länder wie China angewiesen sind", sagte Röttgen der Welt am Sonntag.

"Umso mehr sollten wir nun darauf dringen, uns bei der kritischen Infrastruktur schlechthin, nämlich unserem digitalen Nervensystem 5G, nicht von Unternehmen abhängig zu machen, die dem chinesischen Staatseinfluss ausgeliefert sind", so Röttgen, der sich auch um das Amt des CDU-Vorsitzenden bewirbt.

Nach Meinung Röttgens gibt das Verhalten der Volksrepublik in der Corona-Krise Anlass zur Sorge gegeben. "China ist über Wochen hinweg nicht transparent mit der Gefahr durch das Virus für die Weltgemeinschaft umgegangen." Es habe massive Einwirkungen Pekings auf die Weltgesundheitsorganisation gegeben.

