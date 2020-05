Stuttgart (ots) - Die Fehlzündung beim Neustart nährt Zweifel an der Qualität der VfB-Maschinerie. Selbst wenn der Aufstieg noch gelingen sollte: Wie will dieses Team in der Bundesliga bestehen? Routiniers wie Holger Badstuber, Daniel Didavi oder Gonzalo Castro haben ihren Zenit überschritten, Mario Gomez beendet seine Laufbahn, große Transfereinnahmen sind nicht zu erwarten, die Kassenlage lässt teure Neueinkäufe nicht zu. Die Zukunft des VfB ist ungewisser denn je.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4599240

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken