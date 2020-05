POTSDAM (dpa-AFX) - Der BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags berät am Montag über den Bauzustand des Flughafens und die finanzielle Situation der Flughafengesellschaft (FBB). Auf Antrag der AfD-Fraktion sollen Experten zu einer Studie zur Finanzsituation der FBB Stellung nehmen. Zudem soll der Sachstand im Schallschutzprogramm erörtert werden.



Die Flughafengesellschaft hat auch ohne Corona-Krise große Geldprobleme. Trotz Passagierrekords hat sie auch im vergangenen Jahr wieder Verlust gemacht. Das Minus lag bei knapp 96 Millionen Euro und fiel damit rund 19 Millionen Euro höher aus als im Vorjahr.



Das laufende Geschäft mit den Flughäfen Tegel und Schönefeld warf zwar wieder Gewinn ab; das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liegt nach Unternehmensangaben bei 108,4 Millionen Euro, hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung gesagt. Zu den roten Zahlen unterm Strich hätten die Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens BER und Altschulden geführt.



Der Flughafen soll nach zahlreichen Baumängeln und Planungsfehlern am 31. Oktober mit neun Jahren Verspätung in Betrieb gehen. Der Probebetrieb läuft inzwischen./na/DP/mis

