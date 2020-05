Kardex erwirbt die Mehrheit an RobomotiveEQS Group-Ad-hoc: Kardex AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Kardex erwirbt die Mehrheit an Robomotive18.05.2020 / 06:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungZürich, 18. Mai 2020Kardex erwirbt die Mehrheit an RobomotiveKardex erwirbt die Mehrheit an der niederländischen Firma Robomotive. Das seit 2011 bestehende Unternehmen entwickelt und implementiert smarte Robotertechnologien. Das Alleinstellungsmerkmal von Robomotive ist die Nachbildung der adaptiven Auge-Hand-Koordination des Menschen mit Hilfe von Robotern, 3D-Kameras, Greifern und intelligenten Software-Algorithmen. Diese Kombination von Soft- und Hardware ermöglicht das Erkennen, Lokalisieren und Greifen von Objekten ohne Einlernprozesse verwenden zu müssen.Kardex erweitert durch die Beteiligung ihre Angebotspalette im Bereich der Kommissionierung. Kardex CEO Jens Fankhänel betont: "Wir besetzen zusammen mit Robomotive ein wichtiges, strategisches Zukunftsthema der Intralogistik. Die automatische Kommissionierung im Full Case, aber auch im Item Pick-Bereich, wird eine immer wichtigere Rolle in der Distributions- und Produktionslogistik einnehmen. Zusammen mit Robomotive können wir unser Portfolio um vollintegrierte, automatisierte Kommissionierlösungen zu ergänzen."Mit ihren standardisierten Produkten "Pickmate" zur Palettierung und Depalettierung von Mischgebinden und "ItemPicker" für den Einzelzugriff von kleinteiligen Artikeln aus einem ungeordneten Verbund, hat Robomotive bereits vielzählige Anwendungen im Logistikbereich erfolgreich umgesetzt.Michael Vermeer, Gründer und CEO von Robomotive, zeigt sich begeistert: "Mit Kardex konnten wir einen strategischen Partner gewinnen, der im Logistikumfeld zu Hause ist. Die Produkte von Kardex und die Technologie von Robomotive ergänzen sich hervorragend für Lösungen zur vollautomatischen Kommissionierung von Artikeln. Unsere Anwendungen gewinnen damit ein weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk. Ich freue mich besonders, dass der unternehmerische Ansatz und die Innovationskraft von Robomotive beibehalten werden kann."Robomotive beschäftigt zurzeit 9 Vollzeitangestellte. Die Parteien haben vereinbart, keine weiteren Details zu veröffentlichen.Kontakt Edwin van der Geest, Investor Relations Tel. +41 44 419 44 79 / Mobile +41 79 330 55 22 investor-relations@kardex.com www.kardex.comKardex - UnternehmensprofilKardex ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 900 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex aktiv.DisclaimerDiese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. 